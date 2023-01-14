14 Ocak 2023 Cumartesi 16:22:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 16:22:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye'de kara harekatı her an başlayabilir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de kara harekatı her an başlayabilir." açıklamasında bulundu.
- Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar
- Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
- Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
- Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
- "Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
- MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız