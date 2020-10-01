  • BIST
    1149.48
  • Dolar
    7,7319
  • Euro
    9,0815
  • Altın
    471,1400
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ültimatom! "Misliyle karşılık veririz"
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştı
Bayramov ile Amreyev telefonda görüştüler: Azerbaycan'a destek yinelendi
Havayolu şirketi erkek sanıp uçağa alınmayan Rus halterciden özür diledi
Azerbaycan ordusu, ele geçirilen Ermenistan'a ait araç ve teçhizatları paylaştı
Afganistan'da bombalı saldırılar: 9 ölü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
Uzay İstasyonu'ndaki sızıntısının kaynağı Rusya çıktı
Saakaşvili'den, Azerbaycan'a destek! Ermenistan çılgına döndü
Genoa'da koronavirüs vaka sayısı 15'e çıktı
Soros'un uşağı Paşinyan köşeye sıkıştı! Güç dengesi Türkiye lehine bozuldu
Petrolün varil fiyatı 43 dolar sınırında
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı
Süperstar Ajda Pekkan'dan flaş Hakan Altun açıklaması: Ben bile inandım aşk yaşadığımıza
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Estetik merkezindeki ölüm soruşturmasında çarpıcı detaylar
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Esra Erol'da programında koronavirüs şoku! Komşusundan çocuk sahibi olan Esra Karakuş'un testi pozit ...
Suriye-Irak tezkeresi Meclis'te
NBA finalinde ilk maçın galibi Lakers
İnternetten etil alkol satışına yasak
Koronavirüste bağışıklık yüzde 2,5
BDDK'dan sahte internet siteleri uyarısı
Suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı
01 Ekim 2020 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 11:12:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a EUROSAM yanıtı: Müzakereleri tekrar başlatalım denirse biz buna hazırız

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan-Macron görüşmesinde EUROSAM füze sisteminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak "Bu konuda müzakereleri tekrar başlatalım denirse biz buna hazırız. İhtiyaçlarımıza uygun olması halinde EUROSAM'ın ürettiği SAM-T füzelerini de hava savunma sistemimize rahatlıkla katabiliriz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Yunanistan geriliminde diplomasiye şans tanıdığını belirten Kalın, "Atina, bu şansı heba etmemeli. AB'nin de bu fırsatı daha ileri noktaya taşıyacak adımlar atması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sabah'ın gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle:

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER: "Sayın Cumhurbaşkanımız burada büyük bir devlet adamı refleksiyle hareket ederek diplomasiye yeniden şans tanıdı. Yunanistan'ın bu fırsatı heba etmemesi gerekiyor. AB ülkelerinin bu fırsatı daha ileri noktaya taşıyacak adımlar atması gerekiyor. Almanya'nın dönem başkanlığını hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de Türkiye-AB ilişkilerinde şans olarak görüyoruz. Bugün başlayacak AB Zirvesi'nin pozitif bir gündemle meseleleri ele alırsa birçok alanda ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyoruz. Müzakerelerin tarihi henüz belli değil. Zirvenin sonuçlarını da görmek istiyoruz."

YAPTIRIM SABOTE EDER: "AB Zirvesi'nden bir yaptırım kararı beklemiyoruz. Bu olursa bütün süreci heba eden, sabote eden bir netice olur. Cumhurbaşkanımızın AB liderleriyle görüşmelerinde belirlediği 4 ana başlık var: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-AB göç anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi ve kıyıdaş ülkelerin tamamının katılımıyla, hakkaniyete dayalı bir Doğu Akdeniz yahut Akdeniz Ekonomik İşbirliği Konferansı yapılması. Bunlar eğer pozitif gündemin ana başlıkları olarak AB Zirvesinde de konuşulur ve belli bir takvimi olan, adımları belli bir programa göre tanzim edilirse biz Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa da açabiliriz."

İSRAİL VE MISIR: Doğu Akdeniz Gaz Forumu nasıl şekillenir, nereye gider onu hep birlikte göreceğiz. Ama bütün uzmanların söylediği Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarda bırakan bir modelin verimli olması mümkün değil. Bunu da herkes biliyor. (Mısır ve İsrail ile) Bir ekonomienerji işbirliği bağlamında temaslar kurulabilir.

'İŞGAL SONA ERMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ'

Karabağ sorunu hakkında Kalın, "Burada çözüme dönük hem siyasi anlamda hem de diğer alanlarda elbette Azerbaycan'ın yanında olacağız. Karabağ sorunu, Ermenistan'ın işgali sona erdirilmesiyle çözülecektir. Bu olmadan ateşkes, müzakere, bunların hepsi geçici çözümler olacaktır" dedi.

MACRON'A EUROSAM YANITI: BİZ HAZIRIZ

Erdoğan-Macron görüşmesinde EUROSAM füze sisteminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak Kalın şunları kaydetti: "Bu konuda müzakereleri tekrar başlatalım denirse biz buna hazırız. O siyasi irade oluşursa bununla ilgili müzakere süreci başlar ve biz ihtiyaçlarımıza uygun olması halinde EUROSAM'ın ürettiği SAM-T füzelerini de hava savunma sistemimize rahatlıkla katabiliriz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER