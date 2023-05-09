Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz. Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz.



Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır.



Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır. — İbrahim Kalın (@ikalin1) May 9, 2023