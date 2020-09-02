Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap!'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...'

02 Eylül 2020 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 09:10:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a 'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...' karşılığını verdi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.
Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.
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