"Uluslararası toplum, düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI) ev sahipliğinde Roma'da 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Güç Dengesi ve Amerikan Varlığının Geleceği" paneline katıldı.

"AB İLE İMZALANAN GÖÇ ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİNİ UMUYORUZ"



Türkiye'nin 4 milyon Suriye vatandaşını ağırladığını söyleyen Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan göç anlaşmasının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin politikalarını eleştiren İbrahim Kalın, düzensiz göçmenlere sadece sayısal bir veri olarak bakıldığına dikkat çekti.

"ULUSLARARASI TOPLUM DÜZENSİZ GÖÇMEN KRİZİNDE SINIFTA KALDI"

Sözcü Kalın, Avrupa Birliği'nin göçmen sorunu için Türkiye'ye tahsis ettiği 6 milyar euroluk yardıma da değindi.

"Sorunun büyüklüğünü düşünecek olursak bu hiçbir şey değil" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, uluslararası toplumun düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldığını vurguladı.

"TÜRKİYE, AKDENİZ ÜLKELERİYLE İYİ İLİŞKİLER İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTTÜ"

İbrahim Kalın, panelin ardından yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği aktif politikaya değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz ülkeleriyle iyi ilişkiler için yoğun diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıldan fazla bir süre önce hem Avrupa Birliği'ne hem diğer ülkelere Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Suriye'nin ve Libya'nın toprak bütünlüğünü ve birliğini desteklediklerini vurguladı.