İlk gemi yola çıkıyor

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31 Temmuz 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 14:00:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl sevk edecek ilk gemi yarın sabah yola çıkabilir

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Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna'dan tahıl sevk edecek ilk gemi yarın sabah yola çıkabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından çatışmalar şiddetlendi. Biz de buna göre konumumuzu belirliyoruz, planımızı yapıyoruz.

Şuanda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı.

"İLK GEMİ YARIN ÇIKABİLİR"

Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA ODESSA LİMANI
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