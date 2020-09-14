  • BIST
    1106.72
  • Dolar
    7,4950
  • Euro
    8,8918
  • Altın
    469,0520
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı
İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Antalya uçağında kadın yolcuya 'ırkçı' saldırı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yemen'de BAE'nin desteklediği gruba çağrı: En kısa sürede çekilin
Bakanlıktan Oruç Reis açıklaması
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1579 yeni vaka
Türkiye düşmanlığında birleştiler! Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a destek
Dışişleri'nden ABD ile GKRY arasındaki muhtıraya tepki
Kayseri'de intihara kalkışan genci polis ikna etti
İhanet anlaşmalarıyla ilgili böyle konuştu: Milyarlar akacak!
Pendik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Lübnan'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Yunan'ın eski bakanı Nikos Kotzias: Türkiye haklı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır açıkladı: Korona testim pozitif çıktı
Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Darbeci Hafter'e büyük şok! Sözde hükümet istifasını sundu
Bakan Soylu duyurdu! Turuncu kategorideki 2 terörist ölü geçirildi
Van'da maskeli hırsızlar 1 saat işkence yapıp 85 bin TL'yi alıp kaçtılar
14 Eylül 2020 Pazartesi 09:52:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 10:24:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür

ABONE OL

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümünün mümkün olacağını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümünün mümkün olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır' dedi.

YUNANİSTAN VE AB ÜLKELERİ DİPLOMASİYE TANINAN ŞANSI HEBA ETMEMELİ

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacağını belirten Kalın şu ifadelere yer verdi:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER