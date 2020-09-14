Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümünün mümkün olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır' dedi.

Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 14, 2020

YUNANİSTAN VE AB ÜLKELERİ DİPLOMASİYE TANINAN ŞANSI HEBA ETMEMELİ

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacağını belirten Kalın şu ifadelere yer verdi: