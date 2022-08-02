VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi
"Türkiye 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste iki çeyrek boyunca cari fazla verdi"
"Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak"
"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edild
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
CHP'den siyasi şov!
Uzmanlar tarih verdi! Dünya karanlığa gömülebilir
Rusya'dan ortalığı karıştıracak tehdit: Avrupa'nın en büyüğü kontrolümüzde!
Temmuz ayında birçok ülke iklim değişikliğinin etkileriyle boğuştu
BM'de nükleer silahlar tartışılırken nükleer güce sahip ülkeler kapasite artırma eğiliminde
British Airlines, Heathrow'dan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışını durdurdu
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Malezya'dan ayrıldı
Tahıl koridorunda ilk gemiyle fiyatlardaki düşüş hızlandı
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu
Moliere'in 'Cimri'si AKM'de izleyiciyle buluşacak
Çanakkale'de heyecanlandıran gelişme!
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Astronotlar Ay çukurlarında barınacak
Ağaçların Göbeklitepesi 2 bin yıldır ayakta
Bu okula girenler zaman yolculuğuna çıkıyor
Tarlada KADES eğitimi
02 Ağustos 2022 Salı 17:13:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 17:13:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve NATO bağlamındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, küresel ve bölgesel gündemin temel meseleleri de değerlendirildi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl sevkiyatı anlaşması, Suriye, Afganistan, mülteciler meselesi, Ermenistan ile normalleşme süreci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçleri, Ege ve Doğu Akdeniz konuları da ele alındı.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaparak, başta ekonomi ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Kalın, Türkiye'nin F-16 talebi konusunda ABD yönetiminin tutumundan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ABD Kongresi'nden de benzer bir yaklaşım beklentisini dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde BM, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması da değerlendirildi. Anlaşmanın küresel gıda krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow, Türkiye'nin bu süreçte kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bu anlaşmanın Rusya ve Ukrayna arasında yeni ateşkes müzakerelerinin önünü açabilecek bir güven ortamı oluşturabileceğini ve Türkiye'nin bu yöndeki girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRARI ESAS ALAN BİR YAKLAŞIM SERGİLEMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz dahil tüm bölgede barış ve istikrarı esas alan bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğine dikkat çeken Kalın, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve meşru haklarını korumak noktasında kararlı duruşundan taviz vermeyeceğini kaydetti.

Ermenistan ile normalleşme sürecinin bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını ifade eden Kalın, bu çabaların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kalın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın abd temsilciler meclisi terör
Oğlu çaldı Hande söyledi

Oğlu çaldı Hande söyledi
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz
Alman sevgiliye hediye

Alman sevgiliye hediye
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

Boğaz'da unutulmaz konser akşamı
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
Dadı isyanı!

Dadı isyanı!
Roma enerjisi

Roma enerjisi
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX