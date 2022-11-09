SSB'nin "Yapay Zeka Platformu" tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü olmadığını belirterek, "Geçmişte treni kaçırdığımız ve bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz bir gerçek. Şu an eğer bu treni kaçırırsak gelecek nesiller bizi affetmez." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen Yapay Zeka Platformu Tanıtım Toplantısı'nda, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başkanlık olarak ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlama, takip etme ve desteklemeyi hedefleyen AR-GE projelerine hayat vermenin gayeleri arasında olduğunu ifade eden Demir, odak teknoloji ağları çalışmaları kapsamında da ileri teknoloji konularında ülkenin bulunduğu noktayı ilerletmeye ve bu kapsamda geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri geliştirmeye ülkenin ortak aklıyla çalıştıklarını söyledi.

Demir, teknoloji önceliklendirmelerini yaparak projeleri hayata geçirdiklerini, SSB olarak, lider ve yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmayı, yerli ve milli üretimde öncü olmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü yok. Geçmişte treni kaçırdığımız ve bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz bir gerçek. Şu an eğer bu treni kaçırırsak gelecek nesiller bizi affetmez." diyen Demir, yapay zeka konusunda yürütülen çalışmalara değindi.

Demir, yapay zeka kavramının altının doldurulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun için de yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Başkanlık olarak yapay zekaya dair çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüklerine işaret eden Demir, geçen yıl yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni, bu konunun devletin en üst kademesinde sahiplenilmesi açısından çok önemli bulduklarını anlattı. Demir, bu kapsamda yapılan çalışmalara da sektör olarak desteklerinin devam edeceğini söyledi.

PLATFORM İLE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN KULLANIMINA SUNULACAK



Veri merkezi, donanım altyapısı, model eğitim süreleri gibi nedenlerle çok zaman alan yapay zeka çalışmaları oluşturulan platformla çok daha pratik bir şekilde savunma sektörünün kullanımına sunulacak. Platform, yüksek hacimli verisi olmayan, veri etiketlemek için kaynağı bulunmayan, yüksek maliyetli donanım altyapısına sahip olmayan, model eğitimi için kaynak harcamak istemeyen, alanında yetenekli kişileri/firmaları tespit etme konusunda zorlanan firmalardan üniversitelere, araştırma merkezlerine kadar tüm paydaşların faydalanacağı bir altyapı kazandıracak.

20 yıl önce savunma sanayisi projelerinde 49 milyon dolar olan AR-GE'ye ayrılan pay, 2021 yılı içinde 1 milyar 650 milyon dolar oldu. SSB'nin AR-GE alanında 60'ı tamamlanmış, 62'si halihazırda yürüyen 122 projesinin toplam bütçesi 6,5 milyar lirayı geçiyor.