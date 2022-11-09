VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Bakan Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Rus yanlısı sözde vali yardımcısının öldüğü açıklandı
Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi
Bakan Bilgin, TİSK yönetimi ile bir araya geldi
İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör durduruldu
"135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz"
Togg'un ilk 'Deneyim Merkezi' İstanbul'da açıldı
Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Çin'den, Almanya'daki çip fabrikasının Çinli şirkete devrinin engellenmesine tepki
ABD'de mortgage faizleri yeniden artışa geçti
"Düşman, İran'a karşı hibrit savaş başlattı"
Rusya'da yabancı paya sahip bazı enerji şirketlerinin hisse işlemlerine yasak getirildi
İran: İngiltere, İran'ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek
Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
Sosyal medyadan PKK propagandası yapanların uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkarıldı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi
AB Komisyonundan Ukrayna'ya 18 milyar avro yardım teklifi
SSB'nin "Yapay Zeka Platformu" tanıtıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi
09 Kasım 2022 Çarşamba 16:52:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 16:52:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının "Yapay Zeka Platformu" tanıtıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü olmadığını belirterek, "Geçmişte treni kaçırdığımız ve bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz bir gerçek. Şu an eğer bu treni kaçırırsak gelecek nesiller bizi affetmez." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen Yapay Zeka Platformu Tanıtım Toplantısı'nda, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başkanlık olarak ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlama, takip etme ve desteklemeyi hedefleyen AR-GE projelerine hayat vermenin gayeleri arasında olduğunu ifade eden Demir, odak teknoloji ağları çalışmaları kapsamında da ileri teknoloji konularında ülkenin bulunduğu noktayı ilerletmeye ve bu kapsamda geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri geliştirmeye ülkenin ortak aklıyla çalıştıklarını söyledi.

Demir, teknoloji önceliklendirmelerini yaparak projeleri hayata geçirdiklerini, SSB olarak, lider ve yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmayı, yerli ve milli üretimde öncü olmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü yok. Geçmişte treni kaçırdığımız ve bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz bir gerçek. Şu an eğer bu treni kaçırırsak gelecek nesiller bizi affetmez." diyen Demir, yapay zeka konusunda yürütülen çalışmalara değindi.

Demir, yapay zeka kavramının altının doldurulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun için de yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Başkanlık olarak yapay zekaya dair çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüklerine işaret eden Demir, geçen yıl yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni, bu konunun devletin en üst kademesinde sahiplenilmesi açısından çok önemli bulduklarını anlattı. Demir, bu kapsamda yapılan çalışmalara da sektör olarak desteklerinin devam edeceğini söyledi.

PLATFORM İLE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN KULLANIMINA SUNULACAK

Veri merkezi, donanım altyapısı, model eğitim süreleri gibi nedenlerle çok zaman alan yapay zeka çalışmaları oluşturulan platformla çok daha pratik bir şekilde savunma sektörünün kullanımına sunulacak. Platform, yüksek hacimli verisi olmayan, veri etiketlemek için kaynağı bulunmayan, yüksek maliyetli donanım altyapısına sahip olmayan, model eğitimi için kaynak harcamak istemeyen, alanında yetenekli kişileri/firmaları tespit etme konusunda zorlanan firmalardan üniversitelere, araştırma merkezlerine kadar tüm paydaşların faydalanacağı bir altyapı kazandıracak.

20 yıl önce savunma sanayisi projelerinde 49 milyon dolar olan AR-GE'ye ayrılan pay, 2021 yılı içinde 1 milyar 650 milyon dolar oldu. SSB'nin AR-GE alanında 60'ı tamamlanmış, 62'si halihazırda yürüyen 122 projesinin toplam bütçesi 6,5 milyar lirayı geçiyor.

Etiketler : savunma sanayii ismail demir yapay zeka platformu
Datça'da hortum paniği

Datça'da hortum paniği
Saçlarını 10 günde 1 yıkıyor

Saçlarını 10 günde 1 yıkıyor
Sahneye pizza siparişi

Sahneye pizza siparişi
Sahnelere transfer

Sahnelere transfer
Mekanlara yemek hazırlıyor

Mekanlara yemek hazırlıyor
Güzelliği genetikmiş

Güzelliği genetikmiş
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!

Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Senaryomu çaldılar

Senaryomu çaldılar
Doğru projeyi tercih ediyor

Doğru projeyi tercih ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX