Kabine yarın toplanıyor

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19 Kasım 2023 Pazar 16:02:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 16:02:00

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor

Kaynak: TRTHaber

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği... Kabine, bu gündemle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek.

Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İsrail Katliamı Ekonomi ve Terör kabine kabine toplantısı
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