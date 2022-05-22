Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak... Gündemde NATO var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile toplanacak. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak.

TRT Haber'den aktarılana göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI DÜZENLENECEK YENİ OPERASYONLAR ELE ALINACAK

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Başkan Erdoğan duyuracak.