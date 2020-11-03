Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanıyor. Toplantıda, öncelikli gündem maddesi İzmir depremi olacak. Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

TRT Haber'de yer alan habere göre toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.