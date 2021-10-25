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25 Ekim 2021 Pazartesi 08:29:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 08:29:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor... Ana gündem maddesi "istenmeyen adamlar"

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmelerine ilişkin Başkan Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na verilen talimat oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantının ana gündem maddesini, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmelerine ilişkin Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na verilen talimat oluşturacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin son gelişmelere yönelik bilgilendirmede bulunacak. Başkan Erdoğan'ın 'istenmeyen adam' açıklamasının ardından ilgili ülke yetkililerinden gelen açıklamalar da masaya yatırılacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

G20 ÖNCESİ SON DURUM MASAYA YATIRILACAK

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine Toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE DE ELE ALINACAK

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan PKK/PYD FETÖ ve DEAŞ
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