Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı, toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.