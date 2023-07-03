VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
Filistinli direnişçiler, işgalci İsrail'e ait zırhlı bir aracı patlattı
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Lizbon Büyükelçisi Karagöz için tören düzenlendi
Eski Başkan Yardımcısı Pence'den, Biden'a suçlama: Felakete yol açtı
Çin'den ABD'ye, "gerilimi artırma" suçlaması
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı
03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Külliye'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı, toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.

Etiketler : memur emekli maaş kabine toplantısı
Nişanladılar

Nişanladılar
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Helallik istedi

Helallik istedi
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX