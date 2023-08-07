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07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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