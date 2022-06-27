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27 Haziran 2022 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 15:52:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başladı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi KABİNE TOPLANTI
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