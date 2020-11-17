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17 Kasım 2020 Salı 17:33:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 17:33:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

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