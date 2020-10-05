Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

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05 Ekim 2020 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 16:31:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

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