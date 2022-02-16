Gündem enflasyonla savaş!

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16 Şubat 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 08:38:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada ekonomi ağırlıklı 7 önemli konu başlığı var

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Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak. 2 haftalık aranın ardından toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Masada, temel gıdada KDV indiriminin yer aldığı teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı, fahiş fiyat uygulamasında atılacak adımlar ve Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim de dahil olmak üzere 7 kritik başlık yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Başkan Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ENFİLASYON PUTİN ABD
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