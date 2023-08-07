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07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündeminde iki kritik konu var

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Başkan Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerçekleşecek. Kabinenin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.

Dış politika gündemiyle bir araya gelecek kritik toplantıda, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detayları ele alınacak. Putin'in Türkiye ziyareti ve koridorun tekrar açılması için taraflarla yapılacak müzakereler masaya gelecek.

Kabinenin bir diğer önemli maddesi ise ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıya ilişkin bilgi verecek. Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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