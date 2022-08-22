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22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:25:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:25:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak.

Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomi gündemi de masada olacak

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler : Rusya-Ukrayna savaşı Kabine toplantısı Başkan Erdoğan
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