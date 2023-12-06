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06 Aralık 2023 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 16:10:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan toplantı
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