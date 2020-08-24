Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:58:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı
Kaynak: IHA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.
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