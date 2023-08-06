VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da inşaat halindeki binalar çöktü: 3 kişi öldü
İngiltere Süper Kupa'sının sahibi Arsenal oldu
Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Filistinli 6 bedevi aile göç etti
Çanakkale'deki yangın kontrol altında
Van'da rahatsızlanan hamile kadın, emniyete ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Çin, AB'ye diyaloğun artırılması çağrısında bulundu
06 Ağustos 2023 Pazar 14:56:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 14:56:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de biraraya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi recep tayyip erdoğan karadeniz tahıl girişimi terör
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX