Gözler Ankara'da! Kritik toplantı başladı

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:39:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:41:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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