Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, siyaset sahnesinin yalanla kirletildiğini belirterek "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün 'muhalefet' çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün 'muhalefet' çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Demokratik siyaset yerine her gün yeni bir yalana sarılıyorlar. Birbiriyle telif edilemez onlarca yalanla siyaset sahnesini kirletiyorlar. Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar. Ama yalanla abat olunmaz. Milletimiz ve hukuk size bunun dersini tekrar tekrar verecek."
27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün "muhalefet" çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2022
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi
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