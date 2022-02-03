VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Ukrayna" paylaşımı
Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
AB, Yunanistan sınırında göçmenlerin donarak ölmesinin soruşturulmasını istiyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştı
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti
Terör örgütü yandaşları camilere saldırdı
DEAŞ elebaşına yönelik operasyonun detayları paylaşıldı
"Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir"
Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği
Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti
Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ABD Başkanı Biden: DEAŞ elebaşı Suriye'de öldürüldü
Facebook eleştiri oklarının hedefinde olmayı sürdürüyor
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
"Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesi...
Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta yapılacak
Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı
Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Şubat Cuma saat 20.00'de 24'te
03 Şubat 2022 Perşembe 23:54:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 00:01:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Ukrayna" paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazırdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Altun, Twitter hesabından "Türkiye-Ukrayna ilişkileri"ne ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bu yana 30 yıl geçtiğini, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her gün daha da güçlendiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde barış ve istikrarı sağlayıcı her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında yer alan videoda ise Türkiye ve Ukrayna'nın karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı güçlü ilişki içinde iki ülke konumunda olduğu vurgulanarak, 1991'de Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye'nin Kiev yönetimini tanıyan ilk ülkeler arasındaki yer aldığı hatırlatıldı.

Videoda, 3 Şubat'ın Ankara ve Kiev arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30'uncu yıl dönümü olduğu anımsatılarak, son 20 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler giderek güçlenirken, bu ilişki türünün 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiği kaydedildi.

Haziran 2017'den itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahat etme imkanına kavuştuğu belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasında gelişen bu ilişkiler ticarete de yansıdı ve 2020 yılında 4,6 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 2021'de 7,4 milyar dolara yükselmesi, 10 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hedefine kolaylıkla ulaşılacağını gösteriyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski liderliğinde imzalanan yeni serbest ticaret anlaşmasının, müttefik iki ülke arasındaki ticarette yeni ufuklar açmasını bekliyor. Ankara ve Kiev turizm, ticaret, eğitim, yatırım, teknoloji paylaşımı ve savunma sektörlerinde yakın bir iş birliği içinde ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları Ukrayna'nın ulusal güvenliği için önemli bir rol üstlenirken, Türkiye, yeni ortak projelerle gelecekteki savunma iş birliğini daha da artırmayı hedefliyor. Diplomasi masasında ise Ankara Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yüksek sesle desteklerken, Kırım'ın iade edilmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla ara buluculuğa hazır olduğunu her fırsatta dile getirirken, barışçıl bir çözüm için tüm diplomatik girişimleri de destekliyor. Güvenlik, istikrar ve bölgenin huzuru Ankara için en ileri öncelik olmaya devam ediyor."

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye ukrayna ilişkileri cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı fahrettin altun
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Paramparça Teo

Paramparça Teo
'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'

'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'
Kışa merhaba partisinde buluştular

Kışa merhaba partisinde buluştular
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
2 günde 2 ödül

2 günde 2 ödül
Selin'in boş durmaya niyeti yok

Selin'in boş durmaya niyeti yok
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER