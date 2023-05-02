VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak"
"Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlarda, 6 yılda 17 bin teröristi etkisiz hale getirdik"
Milli muharip uçağın test pilotu, KAAN'ı anlattı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi... İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü' başladı
Bakan Bilgin, 24 TV'nin konuğu olacak
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
02 Mayıs 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:00:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk." ifadelerine yer veren Altun, Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan Ajans'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu noktada sorumluluğunun ülke dışından hizmet aldıkları Ajans'a değil şahsına ait olduğunu aktardı.

Altun, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin ali çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır."

"SOSYAL MEDYAYI MANİPÜLE ETME YÖNTEMLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun, İletişim Başkanlığına yönelik açıklamaları ne amaçla yaptığını ve neyin önünü almaya çalıştığını çok iyi bildiklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz."

Altun, demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördükleri dezenformasyonla mücadele ettiklerini, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirdiklerini belirterek, "Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Takdir yüce milletimizindir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin altun dezenformasyon kemal kılıçdaroğlu manipüle
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX