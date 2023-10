Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilen ilk kilise olan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin dünkü açılış törenine katılmasıyla bir kez daha tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti.

President Erdoğan made history once again yesterday by attending the opening ceremony of the Mor Ephrem Syriac Orthodox Church in Istanbul. This event marked the inauguration of the first newly built church in Turkish Republic's history.



President Erdoğan has always advocated...