  • BIST
    1550.93
  • Dolar
    7,3279
  • Euro
    8,7435
  • Altın
    409,1950
İstanbul
2 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altun'dan CHP'li Özel'e tepki
BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Biden: İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız
Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü!
Günlük vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı
AB'den kritik görüşme öncesi iş birliği vurgusu
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez
Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi
Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat
BDDK'ya ilk başvuru yapıldı
DSÖ'den 'koronavirüs aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
Türkiye, Fransa'yı geride bırakıyor... Bölgede etkin güç olacak
Putin'den Biden'a ilk tepki: Sağlık dilerim
Hisar'da sona gelindi...
Piyasaların beklediği haber geldi
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
İmamoğlu'ndan gazi yakınına tehdit
Türkiye'den ABD'ye sert Gergerlioğlu yanıtı
"Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır"
Mete Yarar, Suudi Arabistan'ın planını deşifre etti
Hafter geri adım attı! Sürpriz Türkiye talimatı
Bahçeli MHP genel başkanlığına yeniden seçildi
19 Mart 2021 Cuma 00:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 00:53:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

Etiketler : Fahrettin Altun İletişim Başkanı başkan erdoğan
'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'

'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'
Karantinaya devam

Karantinaya devam
Miray'ın bambaşka dönüşü

Miray'ın bambaşka dönüşü
Gerçekliğimle örnek olacağım

Gerçekliğimle örnek olacağım
Herkes kendini bulacak

Herkes kendini bulacak
10. yıl kutlaması

10. yıl kutlaması
En büyük sınavı Rauf Denktaş rolü

En büyük sınavı Rauf Denktaş rolü
Kalbini titreten senaryo arayışında

Kalbini titreten senaryo arayışında
Nişantaşı tarzı

Nişantaşı tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER