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13 Ocak 2023 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 12:45:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları milletimizin çıkarlarını yansıtır

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemiz, emrivakileri ve uluslararası hukuk ihlallerini kabul etmeksizin yapıcı ve istikrarlaştırıcı adımlar atmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The National News gazetesinin Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçek dışı ifadeler içeren köşe yazısını eleştiren bir mektup kaleme aldı. Altun'un mektubu bugün The National News'te yayımlandı.

Mektubunda Rashida Dergham'ın "Dünyanın geri kalanı Erdoğan'ın yeniden seçilme çabasına nasıl bakıyor?" başlıklı yazısında Türkiye'de yapılacak seçimlerin yalnızca yerel öneme değil, jeopolitik etkilere sahip olacağını haklı olarak ifade ettiğini belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bölgesel ve küresel jeopolitik arenada" önemli bir aktör olduğunun da doğru olduğunu bildirdi.

Öte yandan yazarın Türk dış ve milli güvenlik politikalarını iç siyasete bağlamasına katılmadığını ifade eden Altun, esasen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca politika kararlarının belirsizliğin giderek arttığı dünyada Türk vatandaşlarını ve çıkarlarını koruma azmini yansıttığını vurguladı.

Altun, mektubunda şunlara yer verdi:

"Ülkemizin, Suriye krizine nasıl tepki verdiği akıllara gelecektir. Dünyanın en çok Suriyeli sığınmacı ağırlayan ülkesi olan Türkiye, DEAŞ'ın yanı sıra dünyanın terör örgütü olarak tanıdığı PKK ve bu örgütün Suriye kolu olan YPG'ye karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında aktif bir rol üstlenmiştir. Bu bölgede 'istikrarlaştırıcı' bir rol oynama konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin Suriye kaynaklı terör tehditlerine cevabını iç siyasete bağlama çabaları ise Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan silahlı grupların hem Türk vatandaşlarına hem de milyonlarca Suriyelinin sığındığı güvenli bölgelere yönelik sayısız saldırısını göz ardı etmektedir.

Benzer bir şekilde Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı engellemek ve durdurmak için yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemiştir. Savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini engellemekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Putin'le olan kişisel ilişkisinden istifade ederek bölgede barış ve istikrara hizmet etmiştir. Cumhurbaşkanımızın çabaları neticesinde Türkiye, Rus ve Ukraynalı yetkililer ve hatta dışişleri bakanları arasında toplantılara ev sahipliği yapmış ve küresel gıda krizini engelleyen gıda koridorunun açılmasını sağlamıştır. İlaveten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi, esir takasının yapılmasında anahtar rol oynamıştır."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ VATANDAŞLARI BELİRLEYECEKTİR"

Türkiye'nin Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarının buluşmasına ev sahipliği yaptığını anımsatan Altun, "Böylece Karadeniz'deki nükleer tehdit kontrol altına alınmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NATO'nun başını ağrıttığı' ifadesi de haksız ve gerçek dışı bir yorumdur. İttifak'a 1952'de katılan Türkiye, örgütün en güçlü üyeleri arasındadır. NATO'nun ikinci büyük ordusunu komuta etmekle birlikte Afganistan ve Kosova gibi yerlerde icra edilen operasyonlara aktif katkı sunmuştur." ifadesini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda da Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına desteğinin sürdüğünü ifade ettiğini hatırlatan Altun, ancak bu ülkelerin İttifak'ın değerlerine zarar vermesinden endişe duyduğu bazı politikalarını gözden geçirmesini istediğini belirtti.

Altun, Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikalarının Türk milletinin çıkarlarını yansıttığının altını çizerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir aktör haline gelen ülkemiz, emrivakileri ve uluslararası hukuk ihlallerini kabul etmeksizin yapıcı ve istikrarlaştırıcı adımlar atmayı sürdürecektir. Yabancı devletlerin ne düşündüğünden bağımsız olarak ülkemizin geleceğini ancak seçimlerde oy kullanacak Türk vatandaşları belirleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : fahrettin altun the notional news politika
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