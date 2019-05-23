23 Mayıs 2019 15:33 | Perşembe
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anarak, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
AA
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