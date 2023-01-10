Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kamuoyunun ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilere erişiminde önemli aktörlerden birinin de medya sektörü ve basın mensupları olduğunu belirten Altun, "Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir şekilde karşılanmasının demokrasiyi güçlendiren bir boyutu da bulunmaktadır. Hakikatin temsilcisi olan gazeteciler de bu doğrultuda hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Dolayısıyla mesleki ilkeler, demokratik değerler ve hukuki haklar gözetilerek yapılan gazetecilik hiç kuşkusuz saygın bir meslektir." değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim edilmesi için atılan adımların, basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği bir medya ikliminin oluşmasına da imkan sağladığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Elbette bu imkanın terör propagandası ve dezenformasyon gibi kötücül amaçlar için kullanılmasına hiçbir ülkenin müsaade etmeyeceği açıktır. Mesleğin istismar edilmemesi ve itibarının korunması noktasında en büyük sorumluluk yine hakikat çizgisinden ayrılmayan gazetecilere düşmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere 'Türkiye Yüzyılı iletişimin de yüzyılı olacaktır.' İletişimin en önemli unsurları arasında yer alan basın mensuplarımızın ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri milletimize ve uluslararası kamuoyuna gerçekçi ve sağlıklı bir perspektifle anlatmaya devam edeceklerine inanıyorum.

Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörel yeniliklerin desteklenmesi gibi birçok adımla etkin bir medya ortamının oluşmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Mesleğin güvenini, itibarını ve niteliğini artıran gazetecilere şükranlarımı sunuyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."