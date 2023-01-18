Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"nde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz" dedi.
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