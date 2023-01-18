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18 Ocak 2023 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:49:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz" dedi.

Etiketler : fahrettin altun medya nefret söylemi
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