Asrın felaketinin 1. yılı... Altun: Afet iletişimi bir zorunluluktur

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05 Şubat 2024 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 11:53:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Afet iletişimi bir zorunluluktur

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye olarak asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afet iletişimi bir zorunluluktur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Asrın Felaketinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu"nda konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afet iletişimi bir zorunluluktur." dedi.

İletişim Başkanı Altun, "Bu sürecin en önemli yanı kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesidir. Biz depremin ilk anından itibaren bu konuya çok büyük özen gösterdik ve kamuoyunun hakikati en doğru, en şeffaf, en hızlı şekilde elde edebilmesi için gayret sarf ettik." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, "Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere toplamda 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı." dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem afet iletişimi sempozyumu fahrettin altun
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