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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:21:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:21:00

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Muğla ve İstanbul'da Düzenlenecek

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Muğla'da ikinci etabı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul ve Muğla Valiliğinin iş birliğiyle, DHL ana sponsorluğunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışında dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek. Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışına geçtiğimiz yıl 135 ekip, 1000'den fazla yelkenli sporcusu katılmıştı. Yarışlara katılmak için bu yıl da yerli, yabancı en iyi yelken ekiplerinin hazırlıkları sürerken, Muğla etabına 60'dan fazla ekibin ve 500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Ege'nin Mavi Sularında Görsel Şölen

Ülkemizin eşsiz mavi sularında görsel bir şölen yaşatacak olan yat yarışlarının ilk etabı 25-30 Temmuz tarihlerinde turizmin başkenti Muğla'da gerçekleştirilecek. 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı "100. Yıl Halikarnas Kupası" 25 Temmuz'da Bodrum'dan başlayacak. Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz'da Bodrum'da sona erecek. 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas Kupasının galipleri kupasına kavuşacak.

100. Yıl Cumhuriyet Kupası Coşkusu İstanbul'da Yaşanacak

Şampiyonanın diğer üç yarışı 27-29 Ekim tarihlerinde kıtaların buluşma noktası olan İstanbul'da gerçekleştirilecek. Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip Boğaziçi'nde düzenlenecek 100. Yıl Cumhuriyet Kupası için yarışlar 27 Ekim'de başlayacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Kupasının verilmesiyle sona erecek. Cumhuriyetin yüzüncü yılında heyecanı, gururu, özgürlük ve bağımsızlık coşkusunu denizlere taşıyacak yat yarışları uluslararası arenada ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için kıyasıya mücadele edeceği zorlu yarışın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu ünvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını almaya hak kazanacak.

Etiketler : 27-29 Ekim Cumhuriyet Kupası Cumhuriyet Bayramı
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