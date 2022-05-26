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26 Mayıs 2022 Perşembe 19:43:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 19:44:00

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'da varış noktasına ulaştı

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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası etabında Arçelik Sailing Team Bodrum'da varış noktasına ilk gelen ekip oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Arçelik Sailing Team, Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne oldu.

Ekip, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak varan tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

ÖDÜL TÖRENİ BODRUM KALESİ'NDE

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek.

14 FARKLI ÜLKE 400 SPORCU

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Halikarnas Kupası'nın ilk varan teknesi Türkiye'den Arçelik Sailing Team oldu. Bizim açımızdan ayrıca gurur verici bir durum bu. Diğer tekneler bu zorlu rotayı tamamlayarak Bodrum'a varmak üzereler. Marmaris'ten başlattığımız yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcu katıldı. Bodrum'da yapılacak törenle takımlara ödüllerini vereceğiz" dedi.

MARMARİS'TEN BAŞLADI

İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs'ta Marmaris'ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

MARKA ŞEHİR MUĞLA

Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye'nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı 3 uluslararası yat yarışları muğla bodrum
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