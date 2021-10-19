VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu
AB Komisyonu: Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmekte
ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde
Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız
TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki
Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
"Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz çıkışı!
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni tacizden kovuldu
Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!
Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
8 bin yıl öncesine ait! Yassıtepe höyüklerindeki kazıda bulundu
Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"
Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19 Ekim 2021 Salı 13:10:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 13:10:00

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı ''İki kıtada yaşayan şehir'' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde gerçekleşerek 31 Ekim'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında;

· Cumhuriyet Kupası : 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde

· Mavi Vatan Kupası : 30 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda

· Barbaros Hayreddin Paşa Kupası : 31 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası görkemli bir görsel şölen sunacak

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak.

Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak olan Yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabına özel, şehrin tarihi limanı Galataport İstanbul'da yarışa özel kurulacak Yarış Köyü'nde 29 Ekim'de çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

İstanbul'da düzenlenecek yarışlara, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı hakkında bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu 'Muğla etabının ardından 2. Etabımız ise iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda İstanbul'da gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz'' dedi. Yemlihaoğlu ''İstanbul etabı ile 2. Yılını tamamlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Bu organizasyonla Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz'' açıklamasında bulundu.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yarışların ilk etabı Türkiye'nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla'da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı olan Muğla etabı, 25-27 Haziran tarihleri arasında Muğla Valisi Sn.Orhan Tavlı'nın start vermesiyle, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin mücadele verdiği yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçı, 8 grupta Halikarnas Kupası için yarıştı. Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti.

Yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı 29-30-31 Ekim YAT YARIŞLARI
Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor
Bağcılar'da toplu düğün şöleni

Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Annelik provası

Annelik provası
Bakanlıktan sinemaya 65 milyonluk destek

Bakanlıktan sinemaya 65 milyonluk destek
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
Eşini affetti

Eşini affetti
Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER