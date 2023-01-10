Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Ağustos 2022'de bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı'na yönelik küfürlü sözlerle tezahüratta bulunduğu görüntülerin bazı haber sitelerinde yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suça konu olan videoyu çeken şüpheli Berkan O'nun bunu sosyal medya hesabından da paylaştığı aktarılan iddianamede, 5 şüphelinin maçın oynanacağı gün Kadıköy Osmanağa Mahallesi Ziya Bey Sokak'taki bir restoranın içerisinde ve önünde Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulundukları kaydedildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Berkan O, taraftarların ve ortamın ambiyansını göstermek için o videoyu paylaştığını öne sürdü.

Polis memuru olduğu öğrenilen şüphelilerden İsa C. ise olay günü alkollü olduğunu ve yoldan geçen taraftarların Fenerbahçe lehine, diğer takımların aleyhine ettiği tezahüratlara katıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren tezahüratta bulunmadığını savundu.

İddianamede dosyaya giren ve çözümü yapılan görüntülerle suçun sabit olduğunun anlaşıldığına vurgu yapılarak 5 şüphelinin, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.