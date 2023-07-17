Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, farklı illerde meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.
- Başkan Erdoğan, Körfez ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi
- MSB: TSK'ya ait uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek sağladı
- Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, farklı illerde meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı
- Başkan Erdoğan ve Miçotakis eylülde bir araya gelebilir
- Zelenski'den Karadeniz Tahıl Anlaşması açıklaması: Sürdürmeye hazırız