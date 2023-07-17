Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, farklı illerde meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, farklı illerde meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.