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17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:18:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, farklı illerde meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz orman yangınları
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