02 Eylül 2023 Cumartesi 12:38:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 12:38:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TÜRK-İŞ'i ziyaret etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek, Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi.
TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki görüşmede, çalışma hayatına ilişkin genel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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