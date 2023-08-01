Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor

Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın denize indirilme töreni, yarın Pakistan'ın Karaçi kentinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile geminin Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katılacak.

Yılmaz, ziyaret kapsamında, Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek.

PROJE KAPSAMDA ÜÇ GEMİ DENİZLE BULUŞTU



Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde, devletten devlete anlaşma modeliyle Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da eş zamanlı inşa edilen PN MİLGEM gemileri, uzun menzilli etkin sensör ve silah sistemlerine, düşük radar kesit alanı ve düşük akustik izine, yüksek güvenilirlik ve caydırıcılığa sahip bulunuyor.

ASFAT, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 6 Eylül 2018'de imzaladığı sözleşme kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak, o dönem Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracat projesini gerçekleştirmişti.

PN MİLGEM Projesi çerçevesinde inşa edilen birinci gemi PNS BABUR'ün denize iniş töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.

İnşa edilen ikinci gemi PNS BADR'ın denize iniş töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen'in katılımıyla 20 Mayıs 2022'de Karaçi Tersanesi'nde düzenlenmişti.

Projenin 3. gemisi PNS KHAIBAR'ın denize iniş töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla 25 Kasım 2022'de, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilmişti.