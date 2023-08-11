VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız"
Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Barajlardan tarlaya su kayıpları azaltılacak
İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti
11 Ağustos 2023 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 12:43:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı

Orta Vadeli Program'a destek verildiği ifade edildi

Orta Vadeli Program, eylül ayının ilk yarısında toplumla buluşmuş olacak. Seçimden sonra siyasi öngörülebilirlik ve siyasi güven oluştu

Toplantıda deprem konusu gündeme geldi. Depremle ilgili alanda çok iş yapmamız lazım, sadece bu yıl değil önümüzdeki 2 yıl da en önemli gündemlerimizden biri, deprem sonrası rehabilitasyon çalışmaları olacak

Enflasyonla mücadele ederken, resesyona düşmeme, yatırımı, üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var, bu ikisini aynı zamanda başarmak durumundayız

Etiketler : cevdet yılmaz finans canlı
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX