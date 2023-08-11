Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı
Orta Vadeli Program'a destek verildiği ifade edildi
Orta Vadeli Program, eylül ayının ilk yarısında toplumla buluşmuş olacak. Seçimden sonra siyasi öngörülebilirlik ve siyasi güven oluştu
Toplantıda deprem konusu gündeme geldi. Depremle ilgili alanda çok iş yapmamız lazım, sadece bu yıl değil önümüzdeki 2 yıl da en önemli gündemlerimizden biri, deprem sonrası rehabilitasyon çalışmaları olacak
Enflasyonla mücadele ederken, resesyona düşmeme, yatırımı, üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var, bu ikisini aynı zamanda başarmak durumundayız
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