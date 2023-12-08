Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Netanyahu hükümeti işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmeli"
Kaynak: İHA
TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Netanyahu hükümeti işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT World Forumu'na katıldı. Konuşmasında İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çeken Yılmaz, "İsrail'in Gazze üzerindeki saldırıları neredeyse 15 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu krize çözüm bulmak için uluslararası toplumu harekete geçirdik. Adalet ve vicdanın bir sesi olarak, bölgesel ve küresel ortaklarımızla işbirliği ve danışma içinde aktif bir duruş sergiledik. Bu faaliyetler savaş suçlarıdır. Netanyahu hükümeti tüm işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir. Hem küresel hem de bölgesel partnerlerimizle birlikte vicdanın ve adaletin sesi olarak iş birliği ve arabuluculuk üzerine çok çalıştık" dedi.
"TÜRKİYE KALICI BİR ATEŞKES İÇİN UĞRAŞIYOR"
Türkiye'nin süre gelen bir ateşkes için uğraşmakta olduğunu ve gerçek bir ateşkes istediğini belirten Yılmaz, "Bu sorunu tamamen kökten çözecek sonuç için buna ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletlerle uluslararası yardımları destekledik. Gazze'deki hastanelerin bombalanması sonrasında Filistin'den hastalar getirdik, çalışmalarımıza Filistinlilere yardım etme konusunda devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gazze, ülkelerin insani duruşlarını göstermeleri için bir test noktası aslında" diye konuştu.
"TERÖRİZME KARŞI VERDİĞİMİZ SAVAŞI DA ÖN PLANA ÇIKARTAN BİR ÜLKEYİZ"
Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için Birleşmiş Milletlere, NATO'ya olan katkılarını Avrupa Birliği'ne de gösterdiğini söyleyen Yılmaz, "Terörizme karşı verdiğimiz savaşı da ön plana çıkartan bir ülkeyiz. İsmi FETÖ, PKK ya da DEAŞ olabilir hepsini etkili bir şekilde ezmeye çalışıyoruz. Partnerlerimizin ve müttefiklerimizin de bunun üzerine çözücü bir yaklaşım yapmasını istiyoruz. İnsanlık çok fazla zorlukla uğraşıyor, İslamofobiklik, Yahudi düşmanlığı, farklı türlü düşmanlıklar da bulunmakta" ifadelerini kullandı.
- Çiftçilere müjde! Destekler bugün hesaplara yatıralacak...
- Asgari ücret görüşmeleri başlıyor... Gözler 11 Aralık'taki toplantıda!
- BM, Türkiye'deki kültürel mirasın restorasyonu için bağış kampanyası başlattı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Netanyahu hükümeti işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmeli"
- Özel, İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini bulamadı... Soluğu Kılıçdaroğlu'nda aldı
- Bahçeli'den 'yerel seçim' göndermesi: "İmamoğlu doğruca evine yollanacaktır"