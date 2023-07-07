Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin yeni yüzü olacak
Kaynak: IHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli bir yatırım. KKTC'nin de yeni yüzü olacak inşallah. KKTC'ye giden herkes ülkeyi görmüş olacak. Bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha önceki Kıbrıs ziyaretlerinde güzel bir misafirperverlikle karşılaştığını belirterek, Başbakan Üstel'i misafir etmekten onur duyduklarını ifade etti. Yılmaz, "İki ülkenin ilişkilerinin stratejik düzeyi hakkında yorum yapmaya gerek yok. İki kardeş ülke, anavatan KKTC ile kader birliğine sahip. Her alanda iş birliğimizi devam ettiriyoruz. En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da uçuşa açılması konusunda bir talimatları olmuştu. Cumhurbaşkanımız da uçakla inmek istediğini belirtmişti. Bu konuda iyi bir çalışma başlatıldı. İnşallah 20 Temmuz'da bütün hazırlıkları tamamlayarak ilk uçuşu gerçekleştireceğiz.
Çok kıymetli bir yatırım. KKTC'nin de yeni yüzü olacak inşallah. KKTC'ye giden herkes ülkeyi görmüş olacak. Bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün iktisadi ve mali işbirliği protokolümüz Resmi Gazetemizde yayımlandı. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ilk imzayı bu protokole atmıştık. Bu protokolünün her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlarımızın refahlarının artmasını temenni ediyorum" dedi.
- "Ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız devletimizin her türlü imkanı sağlanarak bakılmaktadır"
- KKTC'den, Avrupa Konseyi'ne sert tepki: Davamızdan geri adım atacak değiliz
- Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı
- İşgalci İsrail'in, Cenin'de küçük mühimmatlar taşıyan kamikaze dronlar kullandığı bildirildi
- Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
- 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'e sunuldu