VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Moldova: Transdinyester'in propaganda içerikli açıklamalarını reddediyoruz
Bakan Bolat'tan esnafa kredi müjdesi: 750 bin liraya çıkarıldı!
Hava taksisinin deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı
Rusya: Transdinyester sakinlerinin korunması önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Doğu Avrupa'daki ayrılıkçı bölge Putin'den yardım istedi!
28 Şubat 2024 Çarşamba 23:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 23:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı.

KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı KKTC Başbakanı Cevdet Yılmaz Ünal Üstel
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX