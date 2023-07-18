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18 Temmuz 2023 Salı 16:50:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 16:50:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Yılmaz ile Üstel'in baş başa ve heyetler arası görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Görüşmede, 20 Temmuz'da açılması planlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar, kabloyla elektrik nakli projesi, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi'nde gelinen aşama, Derinya Sosyal Konut Projesi, 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi ve KKTC'nin en donanımlı hastanesi olacak Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi projeleri ele alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, KKTC'de yürüttüğü projelerle, devam eden kara yolları projelerinin de değerlendirildiği görüşmede, Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik bir mutabakat zaptı da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret ederek resmi törenlere katılacak, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacak.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ünal Üstel
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