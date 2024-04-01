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01 Nisan 2024 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 14:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı refah artışı sağlayacağız

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

"YATIRIM VE ÜRETİM İLE BÜNYEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz.

"ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır.

Etiketler : cevdet yılmaz seçim enflasyon ekonomi
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