VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor
16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Vaşak "Ulu" bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak
İdlib'de kamplardaki siviller, BM yardımlarının kesilmesi halinde "felaket" olacağını belirtti
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:11:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:11:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidecek.

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Etiketler : cevdet yılmaz mehmet şimşek katar
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Barcelona tatili

Barcelona tatili
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Senfonik konser

Senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX