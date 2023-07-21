Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide yapısal reformları ortaya koyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomide yapısal reformları ortaya koyacağız" dedi ve ekonomi programının olumlu yansıyacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide yapısal reformları ortaya koyacağız" dedi ve ekonomi programının olumlu yansıyacağını belirtti.
Yılmaz, "İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız." dedi.
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